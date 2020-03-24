استقرار أسعار العملات العربية فى مستهل تعاملات الثلاثاء.. الريال السعودى بــ4.17 جنيه.. والدرهم الإماراتي يسجل 4.27.. والدينار الكويتي يصل لــ50.48

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 24-3-2020

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 24-3-2020

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 24-3-2020









يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى لقرائه، أسعار العملات العربية المختلفة مقابل الجنيه وباقي العملات خلال التعاملات اليومية.





واستقر سعر صرف الريال السعودي فى مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 24-3-2020، في السوق السعودية.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الريال السعودي مقابل العملات العربيه والأجنبية، الثلاثاء 24 - 3 - 2020، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

وسجل سعر 1 دولار أمريكي نحو 3.75 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.26 دولار أمريكي. وسجل سعر 1 جنيه مصري نحو 0.23 ريال سعودي فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 4.17 جنيه مصري. وسجل سعر 1 يورو نحو 4.00 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.24 يورو. وسجل سعر 1 جنيه استرليني نحو4.34 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.23 جنيه إسترليني. وسجل سعر 1 دينار كويتي نحو 12.08 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.08 دينار كويتي. وسجل سعر 1 دولار كندي نحو 2.62 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.38 دولار كندي. وسجل سعر 1 دولار أسترالي نحو 2.15 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.46 دولار أسترالي. وسجل سعر 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 29.48 ين ياباني. وسجل سعر 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.97 درهم إماراتي. وسجل سعر 1 الجنيه السوداني نحو 0.06 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 14.63 جنيه سوادني. وسجل سعر 1 الريال القطري نحو 1.03 ريال سعودي، فيما سجل ريال السعودي 0.96 ريال قطري.





كما استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 24-3-2020، في السوق الإماراتية.





وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدرهم الإماراتي:



سعر الدرهم الإماراتي اليوم:

سجل سعر الدولار الأمريكي = 3.67 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.27 دولار أمريكي

سجل سعر الجنيه المصري = 0.23 درهم إماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 4.27 جنيه مصري

سجل سعر اليورو = 3.92 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.25 يورو

سجل سعر الجنيه الإسترليني = 4.24 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.23 جنيه إسترليني

سجل سعر الدينار الكويتي = 11.80 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.084 دينار كويتي

سجل سعر الدولار الكندي = 2.56 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.39 دولار كندي

سجل سعر الدولار الأسترالي = 2.10 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.47 دولار أسترالي

سجل سعر الين الياباني = 0.03 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي = 30.16 ين ياباني

سجل سعر الريال السعودي = 0.97 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي 1.02 ريال سعودي سجل سعر الجنيه السوداني = 0.06 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي 14.97 جنيه سوداني

سجل سعر 11 الريال القطري = 1.00 درهم إماراتي، فيما سجل الدرهم الإماراتي = 0.99 ريال قطري





على جانب آخر، استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 24-3-2020، في السوق الكويتية.