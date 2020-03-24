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أخبار البلد

نقابة الأطباء تنعى ضحايا "كورونا" وتدعو المواطنين للبقاء بالمنازل

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:22 ص
صدى البلد
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محمد غالي
ناشدت نقابة الأطباء جموع الشعب حتمية الإلتزام بقواعد منع انتشار العدوي المعلن عنها، واهمها البقاء بالمنازل قدر المستطاع لتقليل التزاحم، وذلك في ظل التداعيات الصحيه التي تمر بها البلاد وسرعه انتشار وزيادة معدل الإصابات والوفيات جراء العدوى بفيروس كورونا.

وتوجهت النقابه لجموع الشعب المصري وخاصه لذوي المتوفين بخالص العزاء سائلين المولي سبحانه ان يقي البلاد والعباد من كل شر وسوء وان يعجل بزوال الغمه.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت امس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-

الحالات الجديدة: 39

الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من ايجابية إلى سلبية: 96

الوفيات الجديدة: 5

عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الان): 68

إجمالي الوفيات: 19

إجمالي أعداد المصابين: 366
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