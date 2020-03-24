تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت .. تفاصيل

أعلنت الكويت اليوم، الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة؛ مما يرفع عدد الإصابات إلى 191 حالة.





ووفقا لصحيفة الوطن الكويتية، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في المؤتمر الصحفي الیومي حول فيروس كورونا، أن الحالتین مخالطتان لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة إحداھما من الجنسیة الھندیة والثانیة من الجنسیة الفلبینیة.





وأضاف السند أن عدد الحالات التي تتلقى الرعایة الصحیة أصبح 152 بعد أن ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 39؛ وذلك بعدما أعلن وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق الیوم شفاء تسع حالات مصابة بالفیروس.





وأشار إلى أن عدد الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة ھي خمس حالات، من بينهم ثلاث حالات حرجة واثنتان مستقرتان.





وتلاحظ تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل حالة واحدة مؤكدة أمس الاثنين.