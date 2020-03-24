لمكافحة فيروس كورونا.. تمارين لتقوية الرئة والتنفس

يعد التنفس وظيفة سهلة الأداء. نحن نقوم بذلك كل ثانية من كل يوم منذ ولادتنا حتى يوم وفاتنا.. الأكسجين الذي يصل إلى رئتينا يضخ الدم بالمغذيات الأساسية.





صحة الرئة مهمة ، والأهم من ذلك مع جائحة يؤثر على الجهاز التنفسي. إلى جانب الحفاظ على النظافة وممارسة التباعد الاجتماعي ، فإن وجود رئتين صحيتين سيساعدك على النجاة من وباء كورونا بشكل أفضل.





إذا لم تتمكن الرئتان من التمدد بشكل كامل ، فهذا يؤدي إلى التنفس الضحل وانخفاض سعة الرئة. لذلك ، من المهم الحفاظ على الصحة من خلال التمارين التي تحافظ على قوة العضلات حول القفص الصدري والحجاب الحاجز لزيادة التنفس





يمكن أن تؤدي المواقف العصيبة إلى التنفس الضحل. وبسبب التنفس الضحل ، يمكن أن يسبب نقص الأكسجين فرط التنفس والدوخة أيضًا.

يمكن لتمارين التنفس بطن أن تقوي العضلات وتساعدك على التنفس من الحجاب الحاجز بدلًا من الصدر.

خذ نفسًا عميقًا ، يجب أن ترتفع يدك على معدتك. هذا يعني أنك تتنفس بشكل صحيح. الآن ، عندما تتنفس يجب أن تشعر مرة أخرى بمعدتك تسترخي. يمكنك تكرار ذلك لثلاث تهم لكل منها.



