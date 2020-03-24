شاهد عملية تعقيم المواقع الأثرية بالأقصر.. فيديو

بالتسيق مع وزارة الصحة ووزارة الزراعة تعقيم وتطهير مناطق أثرية كثيرة جدا. قال محمد يحيى عويضة مدير عام أثار مصر العليا إنه بناءً على تعليمات الامين العام الدكتور مصطفى وزيرى بضرورة تعقيم المناطق الاثرية تم





محمد يحيى عويضه من خلال حواره ببرنامج صباح الورد المذاع على فضائية tEN أنه تم تطهير وتعقيم مركز زوار معبد الكرنك ومعبد زوار معبد الأقصر . واضاف





واشار مدير عام أثار مصر العليا إلى انه يتم حاليًا بالتنسيق مع وزاره الصحة ووزارة الزراعة تعقيم المبنى الادارى لإدارة أثار مصر العليا .





من جانبها أكدت الدكتور عفاف عبد الباسط مدير المعمل الاقليمى لمعهد بحوث صحة الحيوان بالاقصر أنه يتم رش الكلور بنسبة 5% مع نسبة التخفيف المناسبة المصرح بها من وزارة الصحة وهو ما نقوم بالتعقيم به.