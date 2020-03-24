الكفاية الإنتاجية تتيح مناهج التدريب المهنى إلكترونيًا حفاظًا على سلامة الطلاب

وجهت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى التابعة للوزارة بإتاحة المناهج التعليمية إلكترونيا لطلاب التلمذة الصناعية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمصلحة، والتى تضم 42 مركزًا و68 محطة تدريبية موزعة على أنحاء الجمهورية، وتضم ما يقرب من 42 ألف طالب وطالبة، وذلك تماشيًا مع قرار الحكومة بإتاحة المواد التعليمية عبر المنظومة الإلكترونية للطلاب.





وأوضح عمرو جمعة، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، أنه فى إطار قرار الحكومة بتعليق الدراسة كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، قامت المصلحة بتعليق الدراسة أمام الطلبة والطالبات، الأمر الذى تطلب قيام الإدارة العامة للبرامج والمواصفات وإدارة المعلومات والتوثيق بالمصلحة بإتاحة المناهج التعليمية النظرية والعملية لجميع المهن للصفوف الثلاثة إلكترونيًا.









وأضاف أن جميع المناهج يتم عرضها من خلال روابط إلكترونية يستطيع من خلالها الطالب تحميل جميع المواد النظرية والعلمية للـ 45 مهنة التى يتم التدريب عليها كل فى تخصصه، وذلك بهدف إتاحة رسالة التدريب من خلال المنصات التدريبية والإلكترونية المتاحة حفاظًا على استمرار سير العملية التدريبية، وعدم تأثر الطلاب بالانقطاع المؤقت عن التدريب والاهتمام بصحة الطلاب والحرص على سلامتهم.





وأشار إلى أنه جار حاليًا نشر جميع الروابط لجميع التخصصات تباعًا، حيث سيتمكن الطالب من تحميلها فى صورة ملفات pdf ويتم فتحها ببرنامج Acrobat Reader مع إمكانية التواصل مع مدرسى ومدربى المراكز التابعة للمصلحة لتقديم الدعم الفنى للطلبة والطالبات.