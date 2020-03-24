بعد وفاة ابنتها.. ناهد جبر مطلوبة على جوجل

ونرصد في السطور التالية، معلومات عن الفنانة المعتزلة ناهد جبر.

ولدت في 11 يوليو 1945 لتكمل عامها الـ 74، ولم تُكمل دراستها لزواجها مبكرا، ثم تابعت الدراسة من البيت، وبدأت تدرس اللغة العربية، ثم نالت شهادة التوجيهية باللغة العربية، والتحقت بمعهد السينما قسم الإخراج، وتعلمت على يد صلاح أبو سيف ويوسف شاهين.