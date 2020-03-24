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القاهرة الجديدة: عدد الإصابات بـ كورونا ضئيل جدا ويقل كل يوم.. فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:14 ص
القاهرة الجديدة
القاهرة الجديدة
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هاجر إبراهيم

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إنه منذ تاريخ صدور القرارات الخاصة بالحكومة والتفاعل والتنسيق مع الشرطة، بشأن فيروس كورونا، يتم شن حملات بصفة دورية ويومية.

وأضاف أمين غنيم، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن معظم مواطني القاهرة الجديدة التزموا بجميع القرارات التى اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس، موضحا أنه يوجد 65 حالة إصابة بالفيروس على مستوى المدينة فقط، حيث إنها تعتبر نسبة معقولة.


وأشار إلى أن عدد حالات الإصابة بالفيروس بالمنطقة يقل كل يوم، لافتا إلى وجود مبادرة من الشرطة وعدم وجود أى حالات مخالفة بها.


وأفاد بأنه من أجل الوقاية كان هناك ربط وتعاون من المجتمع المدنى والأحزاب وقطاعات الحكومات، مؤكدا أن كل شخص قام بالدور اللازم من أجل حماية المواطنين، حيث تم تعقيم جميع المناطق بها.


وأوضح أنه لا يوجد أى بلاغات قدمت بشأن ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات بالصيدليات، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات من أجل عدم حدوث تلك المشكلة.
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