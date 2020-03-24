غادة عادل تهنئ نجلها بعيد ميلاده.. شاهد





وكتب غادة عادل على الصورة "كل سنة وانت طيب ياحبيبى".





وكانت غادة عادل، متزوجة من المخرج مجدي الهواري، ولديها 5 أولاد، ولكنهما قررا الانفصال منذ عام تقريبا، حيث أكدت أن السبب في الانفصال -الذي جرى في هدوء تام-؛ خلافات زوجية.





وتنشغل حاليا غادة عادل في تصوير مسلسلها الجديد "ليالينا" التي تشارك به في الموسم الرمضاني القادم 2020.





المسلسل بطولة خالد الصاوي وإياد نصار وغادة عادل، إخراج أحمد صالح، تأليف أحمد عبد الفتاح إنتاج "سينرجي".





هنأت الفنانة غادة عادل نجلها بعيد ميلاده ونشرت صورة لها معه من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".