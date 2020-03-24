المحترفون في زمن كورونا.. لاعب منتخب مصر السابق يكشف تفاصيل أيام الرعب في إيطاليا.. صور





وقال جميل الشحات في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد":" لعبت لنادي المنصورة ومنتخب مصر الشباب، قبل الانتقال إلى إيطاليا في عام 2008، ولعبت لعدة أندية إيطالية مثل سان كومبانو، ولا سيتسيا".





وأضاف: "الوضع هنا صعب جدا، محبوسين منذ 3 أسابيع، والحياة واقفة، ولا نخرج إلا لشراء الطعام أو العلاج فقط، حتى الطيران واقف، ميلانو تحولت إلى الصحراء".





وتابع: "رغم كل ذلك لا نواجه أي مشكلة، الطعام متوفر، ولا يوجد نقص في الأدوية، ولم يحدث أي ارتفاع في الأسعار".





وواصل: "الناس هنا في حالة خوف شديد، لكن إيطاليا تستحق التحية على كل ما تقدمه من أجل محاربة فيروس كورونا".





واختتم: "بصراحة لو أتيحت أمامي فرصة مغادرة إيطاليا في هذا التوقيت، لن أفعل ذلك رغم الظروف الصعبة التي تمر بها، لأنني وجدت أفضل معاملة في هذه البلد، منذ أتيت إلى هنا".

كشف جميل الشحات لاعب فريق المنصورة ومنتخب مصر الشباب السابق، المتواجد حاليا بمدينة ميلانو، تفاصيل أيام الرعب، التي يعيشها الشعب الإيطالي، حاليا، بعد تفشي فيروس كورونا، في البلاد.