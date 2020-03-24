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اقتصاد

لتخطيها حاجز 5%.. البورصة تقرر إيقاف التداول على أسهم 13 شركة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:13 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
قررت إدارة البورصة إيقاف التداول على أسهم 13 شركة مقيدة بالبورصة بحلول الساعة 10:55 من جلسة تداول اليوم الثلاثاء وسط تباين أداء مؤشراتها. 

وانخفضت أسهم 27 شركة مقيدة بالبورصة في مستهل تعاملات اليوم مقابل ارتفاع أسهم 11 شركة بعد التداول على أسهم 73 شركة. 

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع وسط تراجع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.7% وارتفاع مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة. 

تراجع مؤشر ايجي اكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.7% وارتفع مؤشر إيجي إكس 70 الذي يضم الأسهم المتوسطة بالبورصة بنسبة 0.37%. 

وانخفض مؤشر ايجي اكس 100 الأوسع انتشارا والذي يضم أسهم مؤشر إيجي إكس 30 وأسهم مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة 0.06% مسجلا مستوى 1011 نقطة. 
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