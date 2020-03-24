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الخط الساخن 105: غرفة الطوارئ لاستقبال البلاغات عن كورونا.. فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:57 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاجر إبراهيم

قالت الدكتورة داليا نبيل، مسئول غرفة الطوارئ والخط الساخن 105 بقطاع الطب الوقائي: إنه يتم العمل على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، مشيرة إلى أنه بالنسبة لكورونا يتم إستقبال جميع الإستفسارات والشكاوى الخاصة بالفيروس.


واضافت "داليا" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الهدف من غرفة الطوارئ هو الرد على أى إستفسارات أو الإجراءات التى يجب أن تتخذها الأسرة للوقاية من الفيروس.


وأشارت إلى أنها تتلقى بلاغات عن فيروس الكورونا، مثل وجود بلاغ عن شخص قادم من الخارج أو شخص يقدم رعاية صحية للمرضي، حيث يكون الأكثر عرضة بذلك المرض، مضيفة إلى وجود شخص على إختلاط مع حالة مصابة بالفيروس.


وتابعت أنه عند وجود أى حالة إشتباه بفيروس كورونا يجب التواصل مع غرفة الطوارئ 105 وتقديم بلاغ عن وجود حالة إشتباه بكورونا، مشيرة إلى أنه يتم أرسال سيارات إسعاف مجهزة لنقل تلك الحالات وتحويله لأقرب مستشفى حميات.


وأفادت أن شكاوى كورونا لدى غرفة الطوارئ 105 هى من أجل تقديم الأوراق وتحديد المواعيد التى يجب أن تتخذ عند التحليل بفيروس كورونا بوزارة الصحة.
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