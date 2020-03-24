بعد انتشارها على وسائل التواصل.. اِعرف عقوبة نشر شائعات عن كورونا

وجه النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، التحية والتقدير لأجهزة وزارة الداخلية لنجاحها فى تحديد وضبط صاحب الصفحة "المزورة" بإحدى صفحات التواصل الاجتماعي المنسوبة زورًا لوزارة الداخلية التي تداولت خبر اتخاذ إجراءات حظر التجوال ابتداءً من مساء أول أمس بالبلاد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" على غير الحقيقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.





وقال " أبو جاد " في بيان، الثلاثاء، إن النجاحات المتتالية التى تحققها اجهزة وزارة الداخلية فى كشف مثل هذه الصفحات المزورة على مواقع التواصل الاجتماعي سوف يكفل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التى باتت تهدد الأمن القومي المصري، مطالبا بتوقيع اشد العقوبات على كل من يقومون بمثل هذه الاعمال الارهابية والإجرامية.





تجدر الاشارة الى أن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم، حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدي لها وتجفيف ينابيعها، وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أي أذاعه ونشره، بينما تُعرف في اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهي سريعة الانتشار ذات طابع استفزازي أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ، وهي زيادة على ذلك تتسم بالغموض".



