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أخبار العالم

الصين تتوعد المتهربين من الحجر: قانون العقوبات بانتظاركم

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:53 ص
مكافحة فيروس كورونا
مكافحة فيروس كورونا
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محمد علي
قالت المحكمة العليا والنيابة العامة في الصين، إنه بصرف النظر عن جنسيتهم أو حتى إذا كانوا عديمي الجنسية ، فإن الأشخاص الذين ينتهكون قانون الحجر الصحي سيعاقبون بأشد العقوبات، ، وفق ماذكرت صحيفة جلوبال تايمز.

يأتي ذلك في الوقت الذي ترفع فيه الدولة حالة التأهب القصوى لمنع حالات كوفيد-19  COVID-19 من الانتشار سواء من الداخل أو من الخارج .

ذكر مسئولون بمحكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا فى الصين اليوم الثلاثاء أن هؤلاء المخالفين سيخضعون لقانون البلاد والمعايير القضائية ، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الوطنية الصينية.

يُعتقد أن المرضى المصابين والحالات المشتبه فيها التي تدخل الصين من الخارج والذين يرفضون اتباع إجراءات الحجر الصحي ، أو إخفاء أو تزوير حالة الإصابة ، قد يضرون بالحجر الصحي.

وإذا رفض الجاني اتباع تدابير الحجر الصحي  أو رفض اتباع تدابير الوقاية والسيطرة بعد الدخول للبلاد ، فإن ذلك سيشكل جريمة، والجاني يُدان ويُعاقب وفقًا لأحكام  قانون العقوبات.

مع تصاعد خطر الإصابة بالعدوى المستوردة من خارج الصين ، أصبحت الوقاية من الحالات المستوردة والسيطرة عليها أولوية قصوى لموانئ الدخول في مدن مثل بكين وشنغهاي وشنتشن ، والتي تبقى يقظة ضد احتمال حدوث موجة ثانية  من تفشي المرض.

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