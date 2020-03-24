الصين تتوعد المتهربين من الحجر: قانون العقوبات بانتظاركم

قالت المحكمة العليا والنيابة العامة في الصين، إنه بصرف النظر عن جنسيتهم أو حتى إذا كانوا عديمي الجنسية ، فإن الأشخاص الذين ينتهكون قانون الحجر الصحي سيعاقبون بأشد العقوبات، ، وفق ماذكرت صحيفة جلوبال تايمز.





يأتي ذلك في الوقت الذي ترفع فيه الدولة حالة التأهب القصوى لمنع حالات كوفيد-19 COVID-19 من الانتشار سواء من الداخل أو من الخارج .





ذكر مسئولون بمحكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا فى الصين اليوم الثلاثاء أن هؤلاء المخالفين سيخضعون لقانون البلاد والمعايير القضائية ، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الوطنية الصينية.





يُعتقد أن المرضى المصابين والحالات المشتبه فيها التي تدخل الصين من الخارج والذين يرفضون اتباع إجراءات الحجر الصحي ، أو إخفاء أو تزوير حالة الإصابة ، قد يضرون بالحجر الصحي.





وإذا رفض الجاني اتباع تدابير الحجر الصحي أو رفض اتباع تدابير الوقاية والسيطرة بعد الدخول للبلاد ، فإن ذلك سيشكل جريمة، والجاني يُدان ويُعاقب وفقًا لأحكام قانون العقوبات.





مع تصاعد خطر الإصابة بالعدوى المستوردة من خارج الصين ، أصبحت الوقاية من الحالات المستوردة والسيطرة عليها أولوية قصوى لموانئ الدخول في مدن مثل بكين وشنغهاي وشنتشن ، والتي تبقى يقظة ضد احتمال حدوث موجة ثانية من تفشي المرض.



