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محافظات

استشير وأنت في بيتك.. مبادرة من أطباء الشرقية للحالات الطارئة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:03 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي /أحمد النشوقي

دشّن مجموعة من أطباء محافظة الشرقية مبادرة إنسانية عن طريق إنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعنوان: (استشير.. وانت في بيتك) الهدف الرئيسي منها تقديم المشورة للحالات الطارئة فقط


وأكد مدشنو المبادرة من أطباء جامعة الزقازيق، أن المبادرة للحالات الطارئة كاستشارة عاجلة مع الوضع في الاعتبار أن الكشف على المريض جزء لا يتجزأ من خطة العلاج ووصف العلاج في أضيق الحدود إلا أن الظرف الذي تمر به الدولة الآن يستلزم منا جميعا البقاء في منازلنا لعدم تفشي وباء فيروس كورونا وعدم التجمعات في العيادات والمستشفيات


وأوضحوا أنهم أكدوا على رواد المبادرة أن الحالات التي من الممكن تأجيلها لحين العرض على الطبيب حتى يتسنى للأطباء المشاركون فى المبادرة الرد على من تستدعي حالته استشارة الطبيب


فيما لاقت المبادرة قبولا من جميع التخصصات الطبية من أكفأ أطباء المحافظة وترحيبا من رواد المبادرة عبر صفحة الفيس بوك حيث وصل الانضمام للصفحة حوالي 50 ألف عضو خلال 48 ساعة من إنشاء الصفحة.

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