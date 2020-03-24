ضبط 5 أطنان مطهرات ومنظفات صناعية مجهولة المصدر داخل شركة ببرج العرب

داهم ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، شركة لتعبئة المنظفات الصناعية وبداخلها 5 أطنان مطهرات ومنظفات صناعية، غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر.





وردت معلومات لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بقيام المدير المسئول عن شركة لتعبئة المنظفات الصناعية بدائرة قسم شرطة برج العرب، بحيازة مطهرات ومنظفات صناعية، ومستلزمات إنتاج ومنتج نهائى مجهولة المصدر.





عقب تقنين الإجراءات، تمت مداهمة الشركة وضبط داخلها كمية قدرها 5 أطنان مطهرات ومنظفات صناعية، ومستلزمات إنتاج ومنتج نهائي غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر.





وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.