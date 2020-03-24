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بسبب كورونا.. عبد العال يؤجل انعقاد جلسات البرلمان حتى 12 أبريل

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:42 م
الدكتور على عبد العال،
الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب
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فرح علاء الخولي

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، قرار الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفا فى 29 مارس 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة فى 12 أبريل 2020، وفقا لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس.


ويأتى ذلك بناء على ما أقره المجلس من تفويض رئيس المجلس فى تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة، بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك.


وأكد عبد العال، أن هذا التأجيل يأتى اتساقا مع السياسات الوقائية التى تتخذها الدولة، ويأتى فى الصدارة منها منع التجمعات التى تؤدى إلى انتشار العدوى ومنع أى تخالط بقدر الإمكان، وخصوصا بين أشخاص من محافظات مختلفة، والمحافظة على التباعد الاجتماعى.


ويأتى ذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التى يتخذها مجلس النواب فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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