تحدي الخير.. تعرف على تبرعات نجوم الوطن العربي لأسر متضرري كورونا

تحدى الخير.. مى عمر تنضم للمبادرة وتتكفل بـ150 أسرة متضررة من كورونا

تكفلت بـ 100 أسرة.. دينا الشربيني تنضم لـ تحدي الخير ومجابهة كورونا

40 مليون ليرة.. تفاصيل تبرع هيفاء وهبي من أجل مكافحة كورونا

راغب علامة يتبرع بـ 25 مليون ليرة

تكفلت بـ 100 أسرة.. غادة عبد الرازق تنضم لـ تحدي الخير

فيفى عبده تقبل تحدي غادة عبد الرازق وتتكفل بمصاريف 100 أسرة





تبرع العديد من نجوم الفن لصالح مصابي فيروس كورونا، وذلك من منطلق الشعور بالمسئولية المجتمعية من جانب "ولاد البلد" الذين يظهرون في وقت الشدائد التي تلحق بالمواطنين.









أعلنت الفنانة مي عمر، مشاركتها في تحدي الخير للتكفل بعدد من الأسر المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد لمدة شهر، مؤكدة تكفلها بـ150 أسرة.



ونشرت مى عمر مقطع فيديو لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تعلن فيه قبول التحدي، قائلة:" ده الوقت اللى لازم كلنا نقف جنب بعض فيه، لازم القادر يساعد إللى غير قادر والناس اللى دخلهم باليومية هيبقى الموضوع صعب عليهم، فأنا بتكفل بـ 150 أسرة مصرية، لمساعدة الأسر المتضررة من فيروس كورونا".



وأضافت: "أنا فخورة بالإجراءات التي قامت الحكومة المصرية باتخاذها علشان تحافظ على الشعب، وفخورة بكل واحد قاعد فى بيته ومستحمل الزهق عشان يحافظ على نفسه وعلى أهله وعشان نمنع انتشار المرض وربنا يعديها على خير".







ونشرت الفنانة دينا الشربيني، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، ظهرت فيه تعلن قبول تحدي الفنان أحمد داود، والمشاركة في تحدي الخير لمساعدة الأسر غير القادرة خلال شهر في فترة الحجر المنزلي لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.



وأعلنت دينا الشربيني، من خلال الفيديو الذي نشرته، عن تكفلها بمساعدة 100 أسرة، ونقل التحدي إلى "كندة علوش وشيرين رضا وروبي وغادة عادل وأحمد مالك والمنتج محمد حفظي".







وانضمت هيفاء وهبي لحملة جمع التبرعات من أجل العائلات التي عانت بسبب فيروس كورونا، وهي الحملة التي تدعمها جمعية أجيالنا لجمع التبرعات.



ودعت هيفاء وهبي لتوسيع حملة التبرعات، ووجهت الدعوة لعدد من الفنانين للانضمام لها.







وأعلن الفنان راغب علامة، مشاركته في حملة التبرعات التي أعلنها عدد كبير من الفنانين، حيث قرر التبرع بـ 25 مليون ليرة لبنانية.





وقال راغب علامة، في مداخلة هاتفية عبر قناة "mtv" اللبنانية: "أود أن أحيي الجميع على تبرّعه ولو قدّم مبلغًا زهيدًا".





وأضاف راغب علامة: "الشعب اللبناني المنهوب والمسروق هو الذي وقف في وقت الشدّة، وفي المقلب الآخر من نهبوه وسرقوه بمليارات الدولارات مختفون حتّى هذه اللحظة".



وتابع: "نحن بحاجة أن نكون يدًا بيد لنتعاون في تخطّي هذه الأزمة، ولذلك أودّ أن أتبرّع بمبلغ ٢٥ مليون ليرة، أخصّص منها ١٥ مليون ليرة لبنانية للطاقم الطبي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، ومبلغ ١٠ ملايين ليرة للصليب الأحمر اللبناني".







