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أخبار العالم

الكويت توافق على قانون صارم ضد من يتعمد نقل العدوى بـ كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:32 م
الكويت توافق على
الكويت توافق على قانون صارم ضد من يتعمد نقل العدوى بـ كورونا
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دعاء أبوهشيمة
وافق مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، على قانون يفرض عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات لمن يتسبب عمدا في نقل العدوى بفيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "القبس"، أقر مجلس الأمة اليوم، الثلاثاء، تعديل قانون الوقاية من الأمراض السارية والذي يتضمن الحبس 6 أشهر سجنا وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف دينار لمخالف التدابير الحكومية، والسجن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار، لمن يتسبب عمدا في نقل العدوى إلى شخص آخر.

وبدوره، توجه رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بالشكر إلى مجلس الأمة على سرعة نظر وإقرار هذه القوانين، وجدد دعوة المواطنين والمقيمين للالتزام بالإجراءات والإرشادات.

وتشدد الداخلية الكويتية الإجراءات على كل من يخالف التعليمات؛ تم ضبط عشرة مقيمين لم يلتزموا بقرار حظر التجول في منطقة الفروانية.

وقالت المصادر، إن وكيل وزارة الداخلية المساعد للأمن العام الشيخ الفريق فيصل النواف طلب من مديري الأمن العام في مختلف المحافظات إعداد تقرير بكل المقيمين المخالفين لقانون الحظر تمهيدا لإبعادهم عن البلاد.

وأعلنت الصحة الكويتية اليوم، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة؛ مما يرفع عدد الإصابات إلى 191 حالة.

كما أعلن وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق الیوم شفاء تسع حالات مصابة بالفیروس.

وتلاحظ تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل حالة واحدة مؤكدة أمس الاثنين.
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