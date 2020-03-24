إجراء عاجل من محافظة القاهرة فى الموسكي والعتبة بسبب كورونا

صرح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن فريقا متخصصا قام صباح اليوم تحت إشراف مديرية الصحة بتطهير وتعقيم منطقتي الموسكي والعتبة بعد أن تم إخلائهما من الباعة الجائلين أمس للوقاية من فيروس كورونا.





وطالب محافظ القاهرة رئيس الحي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن عدم عودة الباعة الجائلين للمنطقة مرة أخرى حرصًا على الصحة العامة.





وطالب محافظ القاهرة الباعة والمترددين على المكان بمنع التجمعات حرصا على سلامتهم وللحد من انتشار الفيروس.





كانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد تمكنت صباح أمس بمعاونة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من رفع الباعة الجائلين بمنطقتي الموسكي والعتبة منعا للتجمعات الكثيفة.





وأجرى المحافظ جولتين صباحا ومساءً أمس للإطمئنان على تنفيذ عملية الإخلاء على أكمل وجه.