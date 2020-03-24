AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إجراء عاجل من محافظة القاهرة فى الموسكي والعتبة بسبب كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:33 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
Advertisements
عبد العزيز جمال
صرح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن  فريقا متخصصا قام صباح اليوم تحت إشراف مديرية الصحة بتطهير وتعقيم منطقتي الموسكي والعتبة بعد أن تم إخلائهما من الباعة الجائلين أمس للوقاية من فيروس كورونا.

وطالب محافظ القاهرة رئيس الحي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن عدم عودة الباعة الجائلين للمنطقة مرة أخرى حرصًا على الصحة العامة.

وطالب محافظ القاهرة الباعة والمترددين على المكان بمنع التجمعات حرصا على سلامتهم وللحد من انتشار الفيروس.

كانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد تمكنت صباح أمس بمعاونة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من رفع الباعة الجائلين بمنطقتي الموسكي والعتبة منعا للتجمعات الكثيفة.

وأجرى المحافظ جولتين صباحا ومساءً أمس للإطمئنان على تنفيذ عملية الإخلاء على أكمل وجه.
إجراء عاجل من محافظة القاهرة فى الموسكي والعتبة بسبب كورونا
إجراء عاجل من محافظة القاهرة فى الموسكي والعتبة بسبب كورونا
إجراء عاجل من محافظة القاهرة فى الموسكي والعتبة بسبب كورونا
إجراء عاجل من محافظة القاهرة فى الموسكي والعتبة بسبب كورونا
إجراء عاجل من محافظة القاهرة فى الموسكي والعتبة بسبب كورونا
إجراء عاجل من محافظة القاهرة فى الموسكي والعتبة بسبب كورونا
إجراء عاجل من محافظة القاهرة فى الموسكي والعتبة بسبب كورونا
إجراء عاجل من محافظة القاهرة فى الموسكي والعتبة بسبب كورونا
إجراء عاجل من محافظة القاهرة فى الموسكي والعتبة بسبب كورونا
إجراء عاجل من محافظة القاهرة فى الموسكي والعتبة بسبب كورونا
إجراء عاجل من محافظة القاهرة فى الموسكي والعتبة بسبب كورونا
إجراء عاجل من محافظة القاهرة فى الموسكي والعتبة بسبب كورونا
إجراء عاجل من محافظة القاهرة فى الموسكي والعتبة بسبب كورونا
إجراء عاجل من محافظة القاهرة فى الموسكي والعتبة بسبب كورونا
إجراء عاجل من محافظة القاهرة فى الموسكي والعتبة بسبب كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة: تعقيم جميع المنشآت الحكومية لمواجهة كورونا

لمواجهة كورونا.. إزالة السوق العشوائى بميدان المحطة بكفر الزيات

محافظ القاهرة يتفقد منطقتي الموسكي والعتبة بعد إزالة الباعة الجائلين.. صور

شاهد .. ماذا فعل كورونا في ميدان العتبة وشوارعها

شاهد.. أمن القاهرة يخلى سوق العتبة من الباعة الجائلين بسبب كورونا

محافظ القاهرة يفاجئ العتبة والموسكي في جولة ليلية بسبب كورونا..شاهد

ترشيحاتنا

بعد إعلان توافر الكحول والكمامات بأسعار رمزية.. تعرف على خريطة منافذ الإنتاج الحربي

بعد تكليف الرئيس السيسى..إجراءات جديدة للحكومة لتفادى كورونا

في زمن كورونا ... عروس ترش مطهرات وكحول على المعازيم

بعد انتصار الصين على كورونا.. مسؤول يحذر من هذا الأمر

في عيد ميلاد سامية أمين.. عمرها الحقيقي وزواجها من فنان شهير

عدلي القيعي يوجه رسالة صادمة لـ حسام عاشور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكية تنجب طفلتها خلال تسوقها في محل تجاري شهير.. تعرف على التفاصيل

خدمة الضعفاء.. السعودية تنقل إمدادات طبية إلى اليمن لمكافحة كورونا

فيروس كورونا يتسبب في إبعاد طبيب عن طفله المصاب بالسرطان.. تفاصيل مؤثرة