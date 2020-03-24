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أخبار البلد

إجراءات فحص كورونا.. وزير الخارجية أول من يطبق عملية الكشف الحراري.. صورة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:42 م
وزير الخارجية خلال
وزير الخارجية خلال عملية الفحص
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محمد وديع
نشرت وزارة الخارجية منذ قليل صورا لبدء عملية الكشف الحراري على العاملين بمقر الوزارة ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للاحتراز من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه.

وظهر في صورة نشرها حساب المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الوزير سامح شكري ضمن أوائل المطبقين للفحص في إطار عملية الكشف الحراري، كما ظهر الوزير وهو يرتدي كمامة الفم، ومن يقف خلفه يحافظ على المسافة الاحتياطية المناسبة وهي حوالي متر.

وقال المتحدث المستشار أحمد حافظ، إنه في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الخارجية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على سلامة العاملين بها تم الكشف على الوزير سامح شكري اليوم في مدخل مبنى الوزارة بجهاز قياس الحرارة.
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