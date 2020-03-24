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حوادث

التصريح بدفن مساعد شرطة صدمه قطار في بني سويف

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:01 م
التصريح بدفن مساعد
التصريح بدفن مساعد شرطة صدمه قطار في بني سويف
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محمد عبد الحليم
صرحت النيابة العامة في بني سويف، بدفن جثمان مساعد شرطة لقى مصرعه، عقب اصطدام قطار الصعيد به، أثناء عبوره من مكان غير مخصص للمشاة بالقرب من محطة سكة حديد بني سويف.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، بإبلاغ قسم شرطة النقل والمواصلات لقسم شرطة بني سويف، باصطدام القطار رقم 975 مميز  أسيوط ــ القاهرة، بأحد الأشخاص أثناء عبوره  من مكان غير مخصص للمرور قبلي محطة سكة حديد بني سويف بحوالي 150 مترًا دائرة القسم.

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وتبين من التحريات الأولية أنه بالانتقال والفحص بالتنسيق وقسم شرطة النقل والمواصلات ببني سويف، أن الجثة لشخص يدعى " فرج . ع . غ " 59 عام، مساعد شرطة من قوة قطاع مصلحة السجون، مقيم قرية الحكامنة بمركز بني سويف.

كما تبين أن أثناء محاولة المتوفي العبور من مكان غير مخصص للمشاة اصطدم به القطار رقم 975 مميز  أسيوط ــ القاهرة، وتسبب في وفاته، وتم نقل الجثة بسيارة الإسعاف لمشرحة مستشفى بني سويف الجامعي.

كما تبين من التحريات أنه وبسؤال ابن المتوفي ويدعى " غ . ف . غ " 27 عام، فلاح ومقيم قرية الحكامنة، ايد مضمون ما جاء بالفحص، ولم يتهم أحد، ونفي الشبهة الجنائية.

كما كشفت التحريات عن عدم حدوث تجاوزات في مواعيد القطارات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم  1508 إداري قسم شرطة بني سويف.
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