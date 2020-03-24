أكاديمية البحث العلمي: أزمة كورونا لم تؤثر كثيرا على أنشطتنا.. وسنعرض برامجنا أون لاين.. ومسابقات جديدة للباحثين.. ولكل أم: استغلي وجود أطفالك في المنزل لمتابعة هذه البرامج الترفيهية المفيدة

البحث العلمي تواصل استقبال الراغبين في منح SESAME السويدية حتى منتصف أبريل

لكل أم.. استغلي وجود أطفالك في المنزل لمتابعة هذه البرامج الترفيهية المفيدة

19 أبريل آخر موعد لترشيح أسماء المراجعين للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

أكاديمية البحث: سنعرض برامجنا أونلاين.. ومسابقات جديدة للباحثين

مسلسل كرتون "الأزهر":

- فترة التدريب مدتها من ثلاثة حتى ستة أشهر، على أن يستمر البرنامج حتى نوفمبر 2021.









للاستفسار عن عملية المراجعة يرجى الاتصال بالبريد الإلكترونى [email protected]





يرجى مخاطبة الأكاديمية بما يتم على البريد الإلكترونى [email protected]

تقدم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برامجها ومسابقتها عبر الموقع الإلكتروني لها منذ سنوات، الأمر الذي جعل أزمة انتشار فيروس كورونا لا تؤثر بشكل كبير على أداء الأكاديمية.وفي ذلك السياق، قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن جميع برامج الأكاديمية لم تتأثر بسبب أزمة كورونا لأن التقديم بها أونلاين لذا فيمكن أن نقول إن الأمور إلى ما يرام فيما يخص الأكاديمية.وأضاف "صقر"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أنه بالنسبة لمسابقات الأكاديمية لا يمكن استكمالها، ولكن سيتم عمل مسابقات جديدة بعرض بعض التحديات والمشكلات، ومن ثم نطلب بعض الحلول الابتكارية لحلها من خلال موقع الأكاديمية، ويتم تقيم هذه الحلول ومن سيفوز على أساس علمي سيمنح جائزة وتتبنى فكرته لتنفيذها.وأشار إلى أن هناك تدريبا في مجال الملكية الفكرية والتوعية بها وكيفية تسجيل براءات الاختراع، كما يوجد طرق للرد على استفسارات الباحثين في كل ما يخص براءات الاختراع والابتكار.وأوضح أن التواصل في الأساس مع مجتمع الباحثين والمبتكرين عن طريق الموقع الإلكتروني للأكاديمية، ومن خلاله سيتم عرض كل البرامج الفكرية والبحثية والخاصة بالتكنولوجيا وغيرها من مجالات البحث سيتم تقديمها أونلاين.في السياق ذاته، تقدم أكاديمية البحث العلمي مواد علمية وتاريخية للأطفال تساعد الأم فى استغلال فترة تعليق الدراسة إلى جانب الدراسة من المنزل، عن طريق مشاهدة برامج ترفيهية مفيدة تزيد معلوماتهم التاريخية وتضيف لمستوى ذكائهم.تقدمه بوابة الأزهر الإلكترونية، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهو مسلسل كرتون "الأزهر" له أجزاء ثلاثة، والذي يؤرخ تاريخ الأزهر الشريف منذ إنشائه قبل أكثر من ألف عام وحتى اليوم.ويتناول المسلسل دور الأزهر في نشر العلم والحفاظ على الهوية ومحاربة كل أشكال التغريب والاستعمار الفكري.ويمكن مشاهدة مسلسل كرتون "الأزهر" بأجزائه الثلاثة، من خلال الرابط التالي:http://www.azhar.eg/azharcartoon/index.htmlنور وبوابة التاريخ:وهو خاص بمجلة نور للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر "نور وبوابة التاريخ"، والذى أنتجته أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى تعاون متميز مع الأزهر الشريف، والمنظمة.وتدور أحداث المسلسل حول الطفل "نور" الذي يبدأ رحلة استكشاف عبر الزمن، عن قصة اكتشافات واختراعات العلماء العرب والمسلمين فى شتى العلوم التى أثرت الحياة البشرية.وتواصل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا استقبال الراغبين في المشاركة فى منح المختبرات الدراسية “SESAME-Sweden-MAX IV Laboratory Scholarships”، في إطار التعاون بين أكاديمية البحث العلمى والهيئات العلمية الدولية لربط البحث العلمى فى مصر ونظيره العالمى أعلن مركز الشرق الأوسط لأبحاث تطبيقات ضوء السينكرترون (SESAME).وتهدف المنح إلى تطوير الأنشطة العلمية حول SESAME والمختبر نفسه، لاسيما التدريب وتبادل المعرفة والخبرات، وذلك بمختبر MAX IV بدولة السويد وفقًا للإعلان والمتطلبات التالية:- تستهدف المنح العلماء والمهندسين وطلاب الدكتوراه المهتمين بمجال SESAME، على أن تكون الأفضلية فى التقديم للمرشحين من مصر والأردن وباكستان وفلسطين وتركيا.- الموعد النهائى للتقديم 15 مايو 2020.-مزيد من التفاصيل والتقديم برجاء التكرم بالدخول على الراوابط التاليةhttps://www.sesame.org.jo/events/launching-second-round-sesame-sweden-max-iv-laboratory-scholarshipshttps://indico.maxiv.lu.se/event/1249/attachments/798/1563/Training_and_exchange_2020_v1_2.pdfوأعلنت الأكاديمية مؤخرا في إطار التعاون بين الأكاديمية والهيئات والمنظمات الدولية المختلفة عن دعوة الخبراء للمشاركة فى مراجعة مسودة الطلب الثانية SOD للفريق المعنى بتغير المناخ 2021 تخصص العلوم الفيزيائية والوارد من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC.وستجرى المراجعة من 2 مارس إلى 26 أبريل 2020 ، ستكون عملية التسجيل مفتوحة عبر الإنترنت للمراجعين والخبراء الذين يرغبون فى المشاركة.ويغلق باب التسجيل للخبراء المشاركين على الموقع الإلكترونى فى 19 أبريل 2020ولمزيد من التفاصيل وللتسجيل إلكترونيا يمكنك الدخول على الروابط التالية:https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/09/AR6_WGI_outlines_P46.pdfhttps://apps.ipcc.ch/comments/ar6wg1/sod/register.phphttps://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2017/08/AR6_WGI_SOD_Guidance_Note.pdf