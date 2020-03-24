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خليك فى بيتك.. اتحاد الناشرين المصريين: خصم يصل إلى 40% لبيع الكتب الورقية للقراء.. فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:21 م
الكتب الورقية
الكتب الورقية
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هاجر إبراهيم

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين: إنه فى تلك الظروف من الضرورى إلقاء فى المنزل، مشيرا إلى أن حملة "خليك ف البيت" تهدف إلى إيجاد الشخص هواية فى فترة البقاء بالمنزل، مثل الكتابة أو القراءة.


وأضاف "سعيد" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن خير جليس الإنسان هو الكتاب، موضحا أن هناك قدرة على نشر الكتاب الورقى إلى 1200 ناشر، حيث أن دار المعارف تكون من ضمن الناشرين الخاصة بحملة "خليك في بيتك".


وأشار إلى أن المبادرة خاصة بإتحاد المصرى للناشرين بالكامل، لافتا إلى أنه مثل معرض الكتاب ولكن عبر الإنترنت وممكن مجانيا أو عبر الدفع، متابعا أن ناشرين الكتاب الورقى قدموا خصم ليصل إلى 40% لبيع الكتب الورقية للقراء.


وأوضح أن الكتاب الإلكترونى يكون من خلال المنصات المتاحة للناشرين الذين لديهم المقدرة على نشرها ليستفيد منها القارئ المصرى.


وأفاد أن حملة "خليك في بيتك" تكون دعوة للمعرفة وكيفية تكاتف الناشرين مع الجمهور وتوصيل فكرة كيفية استثمار وقته فى شيء هادف وتقضية وقت كامل مع الكتب المصرية.
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