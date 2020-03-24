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حوادث

خلي بالك.. تحويلات مرورية على طريق الكريمات بسبب الإصلاحات

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:07 م
تحويلات مرورية على
تحويلات مرورية على طريق الكريمات
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أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن استمرار التحويلات المرورية على طريق الكريمات الشرقي بالاتجاهين.

كانت الادارة أفادت بعودة الحركة المرورية على طريق الكريمات مع وجود تحويلة مرورية بالكيلو 176.

وشرحت الإدارة في بيان، أن التحويلة تسمح بمرور الاتجاهين، لحين إتمام أعمال إصلاحات الطريق. 

وقامت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور، بالتواجد المروري والدفع بسيارات الإغاثة المرورية والأقوال الأمنية والدراجات البخارية والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية الدفع بالخدمات والسيارات والأوناش.

وأهابت الإدارة بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم. 

ودفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق السريعة ويتم الاتصال علي رقم ٠١٢٢١١١٠٠٠٠
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