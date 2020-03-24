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مرأة

شهية وصحية.. طريقة عمل أرز مكرمل بالكبدة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:39 م
طريقة عمل ارز مكرمل
طريقة عمل ارز مكرمل بالكبدة
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آية التيجي
يمكن تقديم وجبة خفيفة ومميزة للغاية والبعد عن الأطعمة المكلفة، فقد قامت الشيف نونا بتقديم طريقة عمل أرز مكرمل بالكبدة بطريقة بسيطة وغير مكلفة.

وقت التحضير: ٢٠ دقيقة
وقت الطبخ: ٣٠ دقيقة
يكفي لـ : ٥ أشخاص

وتعتبر طريقة عمل أرز مكرمل بالكبدة طريقة مفيدة وصحية للغاية، بالإضافة إلى أنها ستنال إعجاب الأطفال، والكبار ايضا، حيث يمكن تقديمها مع الطحينة والسلطة الخضراء، وسوف تحصلوا على وجبة متكاملة، وإليكم طريقة عمل أرز مكرمل بالكبدة..

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طريقة عمل أرز مكرمل بالكبدة
مقادير أرز مكرمل بالكبدة:
3 أكواب أرز مصري ربع كيلو كبدة مكعبات 2 كوب ماء ملعقة كبيرة سكر زيت ملعقة صغيرة قرفة بودر ملعقة كبيرة ملح ملعقة صغيرة فلفل أسود

 طريقة عمل أرز مكرمل بالكبدة:  ١- في حلة على النار نضع السكر، ونتركه إلى أن يتكرمل.

٢- ثم نضيف الماء والقرفة والملح والفلفل الأسود، والزيت إلى أن يغلي ثم نضيف الأرز.

٣- نتركه حتى تمام النضج، ثم نضع الكبدة.

٤- بعد أن ينضج الأرز بالكبدة يتم تقديمه.
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