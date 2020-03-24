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حوادث

قبل توزيع 50 ألف قطعة.. ضبط مصنع ملابس لتصنيع الكمامات غير المعقمة في الجيزة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:02 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة بمديرية أمن الحيزة، في ضبط مالكة مصنع بدون ترخيص بأبو النمرس لقيامها بتصنيع 50 ألف كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية.

تمكنت الادارة العامة لمباحث الجيزة، من إستهداف وضبط مالكة مصنع ملابس جاهزة بدون ترخيص بدائرة مركز أبو النمرس لقيامها بتصنيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية بإستخدام خامات مجهولة المصدر وطرحها للبيع بالأسواق بأسعار تفوق سعرها الأصلى.

وبتفتيشه تم ضبط 50 ألف كمامة مُعدة للبيع جميعها غير صالحة للإستخدام الآدمى"غير مُعقمة" تم تصنيعها من مواد خام "مجهولة المصدر".

كما تم ضبط تاجر، مُقيم بمحافظة بالقاهرة، أثناء تحميله كمية من المضبوطات على سيارة نقل عقب شرائها من المصنع المشار إليه ، وبمواجهة المتهمة إعترفت بإرتكابها للواقعة على النحو المُشار إليه.

وبمواجهة التاجر المذكور إعترف بشرائه لتلك الكمامات وعلمه بكونها غير مطابقة للمواصفات بقصد طرحها للبيع بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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