AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تحرير 301 محضر تمويني وضبط مواد طبية مجهولة في المنوفية

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:05 م
صدى البلد
Advertisements
محمد امين
 أعلن  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير 301 محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الحملات التموينية وذلك لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية حفاظًا على حقوق المواطنين.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بأنه تم شن حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة اليوم الثلاثاء الموافق 24 مارس ، أسفرت عن تحرير 40  محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و 261 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الاسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي.

وأضاف الجمال بأنه من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها تحرير محضر جنح الشهداء ضد صاحب  مخبز  لتجميعه 12 شيكارة دقيق وتعديه على الحملة، كما تم تحرير محضر جنح الشهداء والتحفظ على 3برميل مادة خام تاكسون و2كرتونه زيت معطر خام و1 برميل جلسرين طبى و 300 كرتونة معطر مجهول المصدر .

فيما تم تحرير 5 محاضر ضد أصحاب محلات بقالة بمركزى  ( منوف، وأشمون ) وتم التحفظ على 3600 عبوة زيت مجهولة ،و طن 375 كجم أرز ،و10 اطنان سكر سائب ، و 1 طن مكرونة مجهولة المصدر

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على  ضرورة إستمرار  شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظًا على حقوق المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحرير 556 محضرا تموينيا بحملة مكبرة في المنوفية

تحرير 87 محضرا لأصحاب المخابز والمحلات المخالفة بالمنوفية

تكثيف الحملات وتحرير 553 محضرا تموينيا بنطاق المنوفية

محافظ المنوفية يأمر بغلق 8 مخابز سياحية بالشهداء.. تعرف على السبب

تحرير 537 محضرا تموينيا ضد المخابز والأسواق والمستودعات بالمنوفية

للرقابة على المخابز.. تحرير 3521 محضرا تموينيا في المنوفية

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يكشف المحال المستثناة من قرار الغلق أثناء حظر التجوال

تطور خطير.. الصحة العالمية تحذر من انفجار أعداد المصابين بفيروس كورونا

بشرى سارة بشأن فيروس كورونا.. تعرف عليها

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن مد تعليق نشاط كرة القدم 15 يوما

وداعًا كورونا.. فرنسا تزف بشري سارة عن دوائين للفيروس القاتل

الزموا بيوتكم ومحدش ينزل.. مدبولي: وقف تقديم كل الخدمات الحكومية اسبوعين..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أيام من اكتشاف إصابتها.. وباء كورونا يودي بحياة مسنة بريطانية

حلبة تزلج على الجليد تتحول إلى مشرحة لحفظ جثث كورونا في إسبانيا

أمريكية تنجب طفلتها خلال تسوقها في محل تجاري شهير.. تعرف على التفاصيل