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اقتصاد

بأكثر من دولار..ارتفاع أسعار النفط مع تعزيز أمريكا إجرءات دعم اقتصادى

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:23 م
اسعار النفط
اسعار النفط
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رويترز
ارتفعت أسعار النفط نحو أربعة بالمئة اليوم الثلاثاء على أمل أن تتوصل الولايات المتحدة قريبا إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات بقيمة تريليوني دولار مما قد يخفف الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا وهو ما يدعم بدوره الطلب على النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو  1.05 دولار للبرميل ما يعادل 3.9 بالمئة إلى 28.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 0723 بتوقيت جرينتش بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.20 دولار ما يوازي 5.1 بالمئة إلى 24.56 دولار.

وقال إدوارد مويا المحلل بشركة السمسرة أواندا ”النفط يرتفع، ويرجع ذلك بصفة أساسية لضعف الدولار نتيجة إجراءات غير مسبوقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

”سيظل مستوى تذبذب خام غرب تكساس الوسيط مرتفعا وينبغي ألا يتفاجأ المتعاملون إذا تبددت موجة الصعود في نهاية المطاف“.

وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مجموعة برامج استثنائية لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء قيود على التجارة التي يقول علماء إنها لازمة لإبطاء تفشي فيروس كورنا.

وفيما استمر تعثر حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة تريليوني دولار في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الاثنين بسبب خلاف بين المشرعين حول بنودها، أبدى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ثقته في التوصل لاتفاق قريبا.

ودفعت حزمة التحفيز المتوقعة الدولار للهبوط. وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات 0.5 بالمئة يوم الثلاثاء.
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