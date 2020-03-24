فريق طبي للمتابعة والكشف على المخالطين لمصابى كورونا ببني سويف

أصدر الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي قرارا بتشكيل فريق عمل برئاسة الدكتور أكرام الشبراوي أستاذ الصحة العامة ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمتابعة الأشخاص المخالطين للحالات التي يثبت إصابتها بفيروس كورونا.





ويتكون فريق العمل من أعضاء هيئة التدريس بقسم الصحة العامة وقسم الصدرية ووحدة مكافحة العدوى والإداريين من كلية الطب والمستشفى الجامعي وذلك للمتابعة المستمرة للأشخاص المخالطين للحالات التي يثبت إيجابيتها وتوجيه النصائح الطبية لهم من حيث طرق التعقيم والنظافة والوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 " .

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وكذلك لمتابعة أية أعراض طبية تنبأ عن الشك في ظهور المرض في أي شخص منهم وتوجيههم الي قسم الأمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي للكشف عليهم واكتشاف المرض مبكرا وعزلهم إن اقتضت حالاتهم الصحية ذلك.



