أيمن نصري: الحكومة تعاملت باحترافية في مواجهة كورونا.. يوجد تقصير من المواطنين في مساعدة الدولة.. السوشيال ميديا أصبحت أهم أدوات نشر الشائعات (حوار)

دور منظمات المجتمع المدني التثقيف والتوعية للمواطنين

الحكومة المصرية التزمت بمسئولياتها تجاه المواطن

السوشيال ميديا أصبحت أهم أدوات نشر الشائعات

هناك تقصير من المواطنين في مواجهة ازمة كورونا





في ظل انتشار فيروس كورونا بدول العالم، استطاعت الحكومة المصرية مواجهة الأزمة بطريقة احترافية.. بهذه الكلمات بدأ أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الانسان بجنيف حواره لـ"صدى البلد".





وأكد "نصري" أن هناك دورا لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في مواجهة انتشار الفيروس.. وإليكم نص الحوار،،،





ما رأيك في آداء الحكومة المصرية لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا مقارنة بالدول الأخري ؟





الحكومة المصرية أدارت الأزمة حتي الآن بمستوي عال من الكفاءة واتخذت القرارات المناسبة لمواجهة تفشي الفيروس في الأوقات المناسبة لكل مرحلة ودون أي تأخير مقارنة بدول أوروبية لم تتعامل مع الوباء بالجدية المطلوبة وخطة واضحة وتأخرت بشكل واضح في اتخاذ القرارات الحاسمة لمنع تفشي الوفاء وتعاملت في الأزمة بسياسية رد الفعل وهو الأمر الذي جعلت الأمور تخرج عن السيطرة في بعض الدول كإيطاليا وأسبانيا .

من بداية الأزمة تحرك الحكومة المصرية كان سريعا بداية من إجلاء المصريين من الخارج ثم الإعلان عن خطة المواجهة متضمنة حزمة كبيرة من المساعدات المادية لمختلف قطاعات الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المتوقعة بهدف حماية سوق العمل من الإضرار الناجمة عن انتشار الفيروس وخاصة العمالة المؤقتة والشركات المتوسطة والصغيرة

كيف يتم التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لمواجهة الأزمة؟





دور منظمات المجتمع المدني ينقسم إلي جزءين الأول هو الدور التثقيفي والتوعوي بكيفية مواجهة انتشار الفيروس من خلال تكثيف حملات توعية كيفية الحماية والإجراءات التي يجب اتباعها للوقاية من الإصابة خاصة في القري والريف والأماكن البعيدة عن الحضر والأماكن ذات الكثافة السكانية المرتفعة في المدن لما تملكه هذه المنظمات من قدرة في التعامل على الأرض والوصول السريع للأماكن النائية وهو دور مكمل لدور الحكومة في التوعية والتي تستخدم وسائل الإعلام بشكل مكثف لنشر الوعي والتثقيف . الجزء الثاني يأتي بعد انتهاء الأزمة وانحسار انتشار الفيروس من خلال البدأ في تنفيذ خطط ومشروعات تنموية تستوعب الشباب المتضرر من الأزمة والذي وخرج قصريا من سوق العمل ويتم ذلك من خلال توفير تدريب مهني للشباب يستطيع خلاله الحصول على فرصة عمل وأيضا تقديم قروض لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر .





كيف ساهمت السوشيال الميديا في انتشار الشائعات وبماذا تنصح المواطنين؟





وسائل التواصل الاجتماعي أهم أدوات حروب الجيل الرابع، فمن كل ١٠ أخبار ٧ كاذبة الهدف منها هو إحداث وقيعة بين المواطن والإدارة السياسية من خلال بعض اللجان الإلكترونية المعادية، وأصبحت أهم أدوات نشر الشائعات بهدف التقليل من حجم المجهودات التي تقوم بها الحكومة لمحاربة انتشار الفيروس لذلك مهم جدا في هذه المرحلة الحرجة استقاء المعلومات من القنوات الرسمية ووسائل الأعلام السليمة والتوقف عن تبادل المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرها بشكل عشوائي الأمر الذي يؤدي إلي إحداث حالة من الخوف والهلع ويهول من حجم المشكلة ويجعلها غير قابلة للحل

لماذا لم يتعاون المواطنون مع الحكومة لمواجهة أزمة فيروس كورونا؟





وجهة نظري أن الحكومة المصرية التزمت بمسئولياتها تجاه المواطن وسخرت كل إمكانيتها لمواجهة انتشار الفيروس لكل التقصير يأتي من شريحة كبيرة من الشعب المصري الذي ما زال يقلل من مدي خطورة الوضع ومُصر على عدم الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة من منطلق ثقافة خاطئة يجب أن تتغير في التعامل مع مثل هذه المواقف الغير مسبوقة وعدم الاستهانة بها لما لها من تأثير مدمر على حياة المواطنين ومقدرات الدولة المصرية . التعامل بحذر يجنب المواطن والدولة الآثار السلبية المدمرة والتي بالفعل طالت عدد ليس بالقليل من دول العالم من المفروض أنها دول متقدمة ولديها منظومة صحية وعلاجية متقدمة ولكنها فشلت في مواجهة الوباء غير المسبوق.

كيف ترى دور القطاع الخاص في هذه الأزمة؟





المبادرات القادمة من القطاع الخاص ورجال الأعمال والنخبة والفنانين جيدة جدا وتساعد بشكل كبير في احتواء الأزمة وهي مكملة بشكل كبير للمجهودات التي تبذلها الحكومة المصرية للخروج من عنق الزجاجة في الأيام القليلة القادمة والخروج بأقل الخسائر البشرية والاقتصادية.