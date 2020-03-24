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اقتصاد

بعد تفشي كورونا.. إينى تراجع جميع مشاريع الشرق الأوسط

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:33 م
شركة اينى
شركة اينى
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رويترز
أعلن نائب الرئيس التنفيذي لإيني في الشرق الأوسط يوم الثلاثاء،أن الشركة الإيطالية تراجع مشروعاتها للطاقة في المنطقة بما في ذلك تلك التي تتم بالاشتراك مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بسبب تفشي فيروس كورونا والوضع الحالي في سوق النفط.

وقال فؤاد الكريكشي خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف ”فيروس كورونا أثر على إيني، كغيرها من شركات النفط العالمية، ونحن في الوقت الحالي نجري مراجعة لجميع المشروعات القائمة للعام الحالي 2020 و2021“.

وتابع ”نتوقع أن نتوصل إلى الخطة المعدلة في وقت ما الشهر المقبل“.

وتضم محفظة إيني في الشرق الأوسط مشروعات بأنشطة المصب والمنبع في البحرين ولبنان وعمان والإمارات.

وردا على سؤال عما إذا كان هذا سيؤثر على تطوير حقل غاز غشا عالي الكبريت في أبوظبي، أجاب أن أي تأثير فوري سيظهر في المراجعات.

وتدير امتياز غشا في أبوظبي شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وحصلت إيني على حصة 25 بالمئة في عام 2018 واستحوذت فنترسهال الألمانية التابعة لشركة باسف للكيماويات على حصة عشرة بالمئة في العام ذاته. وتمتلك أو.إم.في النمساوية حصة خمسة بالمئة.

ويقع مشروع غشا للغاز على الساحل الشمالي الغربي لأبوظبي وتُقدر طاقة الإنتاج اليومية بنحو مليار قدم مكعبة من الغاز عالي الكبريت.

وتابع ”أي أثر فوري نتيجة مراجعتنا سيُعلن في وقت ما من الشهر المقبل وسنجري مراجعة مشتركة مع شركائنا، مع شركائنا الرئيسيين في أدنوك“.

وقال إن من السابق لأوانه إصدار أحكام وإن المسؤولين يراجعون كل الخيارات وتصورات مختلفة.



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