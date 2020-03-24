اليوم العالمي للسل ...اعرف أعراض المرض وطرق الوقاية

تحتفل دول العالم اليوم 24 مارس باليوم العالمي للسل والمعروف أيضا بـ"الدرن" يمكن أن يصيب كل أعضاء الجسم لكن الأكثر شيوعًا هو إصابة الرئة وأكثرها فى نشر العدوى بين الناس.

ما هو السل؟





السل ، كما يطلق عليه عادة - عدوى معدية تهاجم رئتيك عادةً ، ويمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم الخاصة بك، مثل الدماغ و العمود الفقري . نوع من البكتيريا تسمى المتفطرة السلية يسببها السل .





في أوائل القرن العشرين ، كان السل سببًا رئيسيًا للوفاة في الولايات المتحدة. اليوم ، يتم علاج معظم الحالات بالمضادات الحيوية . لكنها تستغرق وقت طويل. يجب عليك تناول الأدوية لمدة 6 إلى 9 أشهر على الأقل ،وفقا لما نشره موقع ويب طب .





أنواع السل





لا تعني الإصابة بالسل أنك ستمرض. هناك نوعان من المرض:





السل الكامن. لديك الجراثيم في جسمك ، لكن جهاز المناعة يمنعها من الانتشار. هذا يعني أنه ليس لديك أي أعراض وأنك لست معديًا. لكن العدوى لا تزال حية في جسمك ويمكن أن تصبح نشطة يومًا ما. إذا كنت في خطر كبير لإعادة التنشيط - على سبيل المثال ، لديك فيروس نقص المناعة البشرية ، كانت العدوى الأولية في العامين الماضيين ، أو الأشعة السينية على الصدر غير طبيعية ، أو أن نظام المناعة لديك معرض للخطر - سيقوم طبيبك يعالجك بالمضادات الحيوية لتقليل خطر الإصابة بالسل النشط.





السل النشط. هذا يعني أن الجراثيم تتكاثر وقد تسبب لك المرض. يمكنك نشر المرض للآخرين. 90٪ من حالات السل النشط لدى البالغين تنجم عن إعادة تنشيط عدوى السل الكامنة.





علامات وأعراض السل





لا يوجد أي مرض السل الكامن. ستحتاج إلى إجراء اختبار للجلد أو الدم لمعرفة ما إذا كان لديك.





علامات مرض السل النشط وهى:





السعال يستمر أكثر من 3 أسابيع

ألم في الصدر

سعال الدم

الشعور بالتعب طوال الوقت

تعرق ليلي

قشعريرة

حمى

فقدان الشهية

فقدان الوزن



