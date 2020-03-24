محافظة سورية تلاحق المشتبه إصابتهم بـ كورونا بهذه الطريقة

طالبت محافظة طرطوس السورية، مواطنيها، بالإبلاغ عن أي حالة مشتبه إصابتها بأعراض فيروس كورونا المستجد.





وأصدرت المحافظة بيانا باسم المحافظ، صفوان أبو سعدى، دعت فيه المواطنين إلى التواصل مع السلطات الصحية "عند أخذ العلم بدخول أي شخص كان خارج القطر بطريقة غير شرعية بعد إغلاق المعابر الحدودية أو عند الاشتباه بوجود أية عوارض تشير للإصابة بفيروس كورونا لدى أي شخص".





وأكدت أن هذا القرار يأتي استكمالا للإجراءات الاحترازية لمواجهة احتمال انتشار فيروس كورونا، متوعدة من يخالف بتحمل المسؤولية الكاملة.



