AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

محافظة سورية تلاحق المشتبه إصابتهم بـ كورونا بهذه الطريقة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:03 م
محافظة سورية تلاحق
محافظة سورية تلاحق المشتبه بإصابتهم بـ كورونا بهذه الطريقة
Advertisements
شيماء مصطفى
طالبت محافظة طرطوس السورية، مواطنيها، بالإبلاغ عن أي حالة مشتبه إصابتها بأعراض فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت المحافظة بيانا باسم المحافظ، صفوان أبو سعدى، دعت فيه المواطنين إلى التواصل مع السلطات الصحية "عند أخذ العلم بدخول أي شخص كان خارج القطر بطريقة غير شرعية بعد إغلاق المعابر الحدودية أو عند الاشتباه بوجود أية عوارض تشير للإصابة بفيروس كورونا لدى أي شخص".

وأكدت أن هذا القرار يأتي استكمالا للإجراءات الاحترازية لمواجهة احتمال انتشار فيروس كورونا، متوعدةمن يخالف بتحمل المسؤولية الكاملة.

وكانت سوريا أعلنت تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا أمس الاثنين، بالتزامن مع إجراءات مشددة التي اتخذتها السلطات، ومنها غلق الدوائرِ الحكومية والمراكزِ التجارية، إضافة إلى وقف العملية التعليمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاشتباه في أول إصابة بفيروس كورونا بـ الجزائر

لحظة وصول الطائرة الجزائرية القادمة من ووهان الصينية

طوارئ في العراق بعد ظهور كورونا في إيران.. وحقيقة إغلاق الحدود

سوريا تكشف حقيقة وجود إصابات بفيروس كورونا في البلاد

رقم صادم لعدد المشتنبه في إصابتهم بفيروس كورونا بإيران

تأجيل الأحداث الرياضية والثقافية في المغرب بسبب كورونا

ترشيحاتنا

بعد تكليف الرئيس السيسى..إجراءات جديدة للحكومة لتفادى كورونا

وزير الإعلام: الدولة تتخذ الإجراءات لمواجهة كورونا وعدم الوصول للمرحلة الثالثة

رئيس الوزراء: مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير مستلزمات وقائية لمواجهة كورونا

من 6 مساءً إلى 6 صباحا.. مدبولى: تطبيق حظر التجول من غد ولمدة أسبوعين.. فيديو

حقيقة انتشار فيروس كورونا في الهواء.. تفاصيل

خروج قطار عن القضبان واصطدامه برصيف محطة بسنديلة في الدقهلية..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أيام من اكتشاف إصابتها.. وباء كورونا يودي بحياة مسنة بريطانية

حلبة تزلج على الجليد تتحول إلى مشرحة لحفظ جثث كورونا في إسبانيا

أمريكية تنجب طفلتها خلال تسوقها في محل تجاري شهير.. تعرف على التفاصيل