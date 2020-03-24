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أخبار البلد

انتشار الأمراض الوبائية المعدية.. اِعرف حالات يطبق بسببها حظر التجوال

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:10 م
الشرطة المصرية
الشرطة المصرية
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محمد إبراهيم
حظر التجوال تقييد حركة الناس لظروف استثنائية والتي تكون ضمن مدى زمني معين، وفي العادة يفرض حظر التجوال من قبل الرئيس أو الحكومة، كما أن الحظر لا يختص بشخص واحد ، بل هو عام يشمل جميع من في البلد ؛ ويفرض للحفاظ عليهم ؛ كما أن الحظر نوعان؛ حظر كلي ؛ أو حظر جزئي.

وأسباب حظر التجوال ، يمكن أن ترجع لأسباب أمنية، أو صحية ؛ أو عند تفاقم الموقف داخل البلاد لأسباب آخرى،؛ أو يخشى "انتشار الأمراض الوبائية المعدية" وغيرها من الأمور غير الطبيعية.

ومن حق السلطة التنفيذية أن تحدد مواعيد فتح المحلات والمنشآت المختلفة، كما من حق السلطات تحديد مواعيد سريان المواطنين؛ كما أنه من حق السلطة تحديد مواعيد التنقل وتفتيش المارة، وذلك بسبب الظروف التى تمر بها البلاد، ويتم تفعيل حظر التجوال حالة "اكتشاف خطر يهدد الأمن القومى للبلاد".

وهناك فئات مستثناه من حظر التجول وهم: "رجال الشرطة - القوات المسلحة - الأطباء –المسعفون - العاملين في المرافق الحيوية والخدمية" ، وكل من يفرض عليهم ضرورة التواجد خارج منازلهم في وقت الحظر نظرًا لطبيعة أعمالهم في تلك الأوقات.

وعقوبة خرق الحظر يتم تحديدها وفقًا لقرار الحظر الصادر ويتراوح ما بين السجن أو دفع الغرامة المادية والتي تصل لـ 4 آلاف جنيه و يتم تحديدها في قرار الحظر كنوع من التصالح كبديل عن الحبس.
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