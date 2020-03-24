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محافظات

3 ملايين و782 ألف جنيه منحة استثنائية لـ 7565 عاملا غير منتظم بالشرقية

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:08 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعًا مع الأستاذ أحمد عبد الهادي وكيل مديرية القوي العاملة لبحث آلية تقديم سبل الرعاية المعيشية للعمالة غير المنتظمة بما يحقق التوازن المجتمعي لهذه الفئة.


وأكد محافظ الشرقية أن الدولة بجميع أجهزتها التنفيذية تسعي للسيطرة علي فيروس كورونا المستجد وتقديم كافة أوجه الرعاية للعمال المتضررين  من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


من جانبه أعلن أحمد عبد الهادي وكيل مديرية القوي العاملة عن تقديم وزاة القوى العاملة حزمة من الإجراءات لرعاية المتضررين من مواجهة الفيروس والتصدي له شملت  تقديم مبلغ  3.782.500 جنيه كمنحة لعدد ( 7565) عاملا بقطاعي المقاولات ( التشييد والبناء ) والزراعة ضمن العمالة غير المنتظمة وذلك بواقع 500 جنيه لكل عامل يتم صرفها من أي مكتب بريد اعتبارا من الاحد 29 مارس 2020 ولمدة  شهر حفاظا علي استقرارهم الأسري والمجتمعي.


وأضاف وكيل مديرية القوي العاملة أن العمالة غير المنتظمة التي تم حصرها خلال حملة (حماية) عام 2018 والبالغ عددهم 55075 عامل والمستوفين شروط وضوابط العمالة غير المنتظمة للأعمار السنية من 18-59 سنة سيتم تحرير لهم شهادة أمان بواقع 500 جنيه لكل عامل خلال شهر أبريل المقبل.


وأشار وكيل مديرية القوي العاملة إلى أنه بالنسبة للعمالة غير المنتظمة وغير المسجلين بإدارة العمالة غير المنتظمة فإن وزارة القوي العاملة خصصت موقعها الإلكتروني للتسجيل عليه (  www.manpower.gov.eg ) حيث يمكن لكل عامل غير منتظم وغير مؤمن عليه تسجيل بياناته علي الموقع الرسمي للوزارة .


وناشد محافظ الشرقية المواطنين من العمالة غير المنتظمة من أبناء المحافظة بسرعة التسجيل مراعاة لحقوقهم وحفاظًا على مصلحتهم، مؤكدًا عدم الانسياق وراء الشائعات والوقوف صفًا واحدًا للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

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