رئيس جامعة حلوان : الدخول على منصة التعليم عن بعد مجانى

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان إن قرار المجلس الأعلى للجامعات بتطبيق التعليم الإلكتروني هو تجربة ممتازة تتطور كل يوم ، حيث استطاعت أن تثبت نجاحها، مشيرا إلى ان الجامعة تعمل على تلبية طلبات الطلاب في كل ما يخص التعليم الإلكتروني وتقدم لهم كافة احتياجاتهم.
وأوضح نجم لطلاب جامعة حلوان انه جارى العمل معالجة المشاكل والعقبات التى واجهة الطلاب بمنصة التعليم الالكترونى .
كما اشار الى ان الدخول على موقع التعليم عن بعد لجامعه حلوان سيكون مجانيا من غير استهلاك للانترنت .
و اضاف نجم انه يتم دراسة الغاء الغياب من المحاضرات الالكترونية من غير السكاشن لضرورتها بين المعيد والطلبة.
وكان قد اعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إنه تم حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى .
وأضاف رئيس الوزراء من خلال مؤتمر صحفى لبحث مستجدات فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، ان كل هذه القرارات مداها الزمنى اسبوعين و بالتوازى مع حظر حركة المواطنين سيتم إيقاف حركة كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من الساعه 7 مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا .
واشار الدكتور مصطفى مدبولى الى انه سيتم غلق كافة المحال التجارية ابتدًا من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى بما فيها بمحلات بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية من الساعه الخامسه مساءً الى السادسه لصباح اليوم التالى مع الغلق الكامل يومى الجمعه والسبت .
وتابع " مدبولى " هدفنا منع التجمعات موضحًا ان هذا القرار لن يسرى على المخابز والصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية .
وأكد أنه سيتم غلق جميع المقاهى و الكافياات والنوادى الليلية واى مكان يقدم انشطة التسلية والترفيه، مشيرًا الى انه سيكون هناك غلق كامل لكل هذه المنشأت خلال هذه المدة .
ونوه إلى انه سيستمر العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق بخفض العاملين في أجهزة الدولة لمدة 15 يوم إضافية، لافتًا إلى انه
يستثنى من هذا القرار هم العاملون في المستشفيات ، موضحًا أنه سيتم تعليق الدراسة فى كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما .
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الى انه سيغلق امام الجمهور جميع المطاعم وما يماثلها من منشأت على ان يقتصر العمل بها على خدمه التوصيل الى المنازل فقط ، ان المادة الخامسه ستعلق تقديم جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات المحافظات مثل : الشهر العقارى و السجل المدنى وتراخيص العمل والبناء أو اى مصالح حكومية سيتم تعليقها بكامل خلال هذه الفترة .