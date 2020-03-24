رئيس جامعة حلوان : الدخول على منصة التعليم عن بعد مجانى

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان إن قرار المجلس الأعلى للجامعات بتطبيق التعليم الإلكتروني هو تجربة ممتازة تتطور كل يوم ، حيث استطاعت أن تثبت نجاحها، مشيرا إلى ان الجامعة تعمل على تلبية طلبات الطلاب في كل ما يخص التعليم الإلكتروني وتقدم لهم كافة احتياجاتهم.





وأوضح نجم لطلاب جامعة حلوان انه جارى العمل معالجة المشاكل والعقبات التى واجهة الطلاب بمنصة التعليم الالكترونى .





كما اشار الى ان الدخول على موقع التعليم عن بعد لجامعه حلوان سيكون مجانيا من غير استهلاك للانترنت .









و اضاف نجم انه يتم دراسة الغاء الغياب من المحاضرات الالكترونية من غير السكاشن لضرورتها بين المعيد والطلبة.





وكان قد اعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إنه تم حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى .