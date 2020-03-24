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اقتصاد

تعرف على سعر المتر للشقق والفيلات بالتجمع الخامس

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:02 م
عقارات
عقارات
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آمنة عبدالعظيم
يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه خدمة أسعار الوحدات السكنية بالمناطق المختلفة ورصد حركة الطلب على الإسكان بكل منطقة، واليوم نتعرف على أسعار الوحدات السكنية ومتوسط سعر المتر بالقاهرة الجديدة بأحيائها المختلفة.

وسجلت القاهرة الجديدة متوسط سعر للمتر 8850 جنيها للمتر للشقق، و19200 جنيه للمتر فيلات فى المتوسط، وتشهد القاهرة الجديدة إقبال كبير عادة على الوحدات السكنية بها خاصة مع توافر كافة الخدمات بالمدينة.

وتسجل الأسعار داخل "الكمبوند" معدل أعلى من سعر الوحدات فى المتوسط، حيث يبدأ سعر المتر للشقق داخل الكمبوند بالمشروعات المختلفة من 14 ألف جنيه تقريبا، ويختلف حسب نوع الوحدة وتشطيباتها.

وسجلت القطامية أعلى سعر للمتر للشقق بمتوسط 13.2 ألف جنيه تقريبا، وتبعتها المستثمرين الشمالية بسعر 12900 جنيه فى المتوسط للمتر، ثم تأتى تأتى منطقة الشويفات فى المركز الرابع بمتوسط سعر للمتر 12650 جنيه ونفس السعر لمنطقة ميراج سيتي.

وتأتى بعدها منطقة شرق الأكاديمية فى المرتبة التالية بسعر 12600 جنيه للمتر فى المتوسط، وتتبعها منطقة شارع التسعين بسعر 12400 جنيه للمتر، ثم الياسمين وأربيلا بسعر 12300 جنيه لمتوسط سعر المتر.

ويصل السعر لــ12 ألف جنيه للمتر بمنطقة جنوب الأكاديمية، ثم منطقة البنفسج بمتوسط سعر 11500 جنيه للمتر، وتلتها منطقة النرجس بمتوسط سعر 11250 جنيها للمتر.

وسجلت الأحياء متوسط سعر 10600 جنيه للمتر، تلتها منطقة المستثمرين الجنوبية متوسط سعر 10 آلاف جنيه للمتر، ثم منطقتى اللوتس وتقسيم الأندلس بمتوسط 9 آلاف جنيه للمتر.

ووصل سعر المتر فى المتوسط لنحو 7800 جنيه بمنطقة التجمع الثالث، وتلتها القرنفل بـــ7300 جنيه للمتر فى المتوسط، ومنطقة التمر حنة بسعر 6500 جنيه ، ومنطقة أبوالهول بسعر 6 آلاف جنيه للمتر فى المتوسط.

وتتفاوت الأسعار حسب تميز الموقع الخاص بالوحدة السكنية وحسب كونها كاملة التشطيب أو نصف تشطيب أو بدون تشطيب، وتشهد المدينة إقبال متوسط وطلب أقل من المعتاد على الوحدات السكنية بها فى الفترة الأخيرة بسبب تزايد الإقبال على المناطق القريبة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والظروف الاقتصادية التى أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين بشكل عام.
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