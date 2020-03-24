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أخبار البلد

زحام شديد أمام الخطوط الجوية العراقية بوسط البلد

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:09 م
صدى البلد
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رنا اشرف_عدسة: ابانوب نبيل
تكدس مئات المواطنين العراقيين اليوم أمام مبنى الخطوط العراقية بوسط القاهرة، للمطالبة بالعودة إلى العراق بسبب فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد إعلان ارتفاع حالات الاصابة الى 366 و معدلات الوفاة إلى 19 ما دفع عددا من العراقيين للعوده الى بلدهم خوفا من اصابتهم بالفيروس، ومع توقف حركة الطيران والقرارات الجديدة التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء اليوم.

وتضمنت القرارات حظر حركة المواطنين فى الطرق العامة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا و يبدأ تطبيقها من غد الأربعاء ومد تأجيل الدراسة لأسبوعين وإيقاف المواصلات العامة والخاصة أثناء فترة الحظر وإغلاق جميع المحال التجارية من الخامسه مساء إلى السادسة صباحا مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.
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