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مدبولي: أراهن على وعي المصريين في هذه المرحلة.. فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:58 م
مدبولى
مدبولى
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ريهام فيكتور
دعا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي لمتابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا المستجد كوفيد -19": "أدعو الله أن يجنب مصر ويحفظها من كل سوء وتسلم من انتشار هذا المرض وتسلم مصر وربنا معانا في المرحلة القادمة".

وأضاف "مدبولي": أتمنى أن نكون على قدر من المسؤولية للحفاظ على أنفسنا وأسرنا لأنكم ترون ما يحدث من تداعيات الأزمة في الدول المتقدمة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه يراهن على وعي المصريين في هذه المرحلة، وندعو الله أن يجنب مصر وتسلم ويحفظها فى المرحلة القادمة. 
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