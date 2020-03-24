مدبولي: أراهن على وعي المصريين في هذه المرحلة.. فيديو

دعا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي لمتابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا المستجد كوفيد -19": "أدعو الله أن يجنب مصر ويحفظها من كل سوء وتسلم من انتشار هذا المرض وتسلم مصر وربنا معانا في المرحلة القادمة".





وأضاف "مدبولي": أ تمنى أن نكون على قدر من المسؤولية للحفاظ على أنفسنا وأسرنا لأنكم ترون ما يحدث من تداعيات الأزمة في الدول المتقدمة.



