الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد المشاركين في تجمعات الاسكندرية

اعلنت وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تم ضبطهم لمشاركتهم في تجمعات امس بمحافظة الاسكندرية .
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وكان عدد من الاهالى بالاسكندرية قاموا مساء امس بمسيرة بشوارع الاسكندرية.
وكانت نجحت قوات الأمن في الإسكندرية، في تفريق تجمع بالإسكندرية، كانوا يتضرعون بالدعاء والتكبير إلى الله، للحماية من فيروس كورونا.
وظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي لتجمعات مواطنين في الاسكندرية بالشوارع مرددين "الله اكبر"، وذلك للدعاء إلى الله للحماية من كورونا.
ومن المعروف أن هذه التجمعات تمثل خطرا كبيرا في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث تساعد على انتقال العدوى بين المواطنين.
وناشدت الحكومة المصرية ووزارة الصحة المواطنين بالبقاء في المنازل، وعدم تكوين تجمعات للحماية من كورونا.