السياحة العالمية تكشف لـ صدى البلد 4 طرق لاحتواء تأثير كورونا على القطاع

قال الدكتور سعيد البطوطى المستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية، إنه في الحقيقة الوضع صعب جدا الآن بسبب فيروس كورونا و تأثيره على السياحة و السفر .





وأكد البطوطى، فى تصريح لـ"صدى البلد" أن منظمة السياحة العالمية في الوقت الحالي عززت تعاونها مع منظمة الصحة العالمية بالاضافة الى انها دعت جميع المسؤولين في القطاع السياحي والجمهور من المسافرين إلى التعاون ومعالجة التحدي بالحكمة والتدابير المناسبة.





وأشار المستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية، الى ان قطاع السياحة يعتمد ، مثل أي نشاط اقتصادي آخر له تأثير اجتماعي، على التفاعل بين الناس.





وكشف أن منظمة السياحة العالمية تعمل على توجيه استجابة قطاع السياحة على 4 طرق ومستويات لاحتواء تاثير كورونا على القطاع من خلال:





• التعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية، وكالة الأمم المتحدة المعنية بإدارة الآزمة.

• ضمان منظمة الصحة العالمية تنفيذ التدابير الصحية بطرق تقلل من التأثير غير الضروري على السفر والتجارة الدوليين.

• التضامن مع الدول المتضررة.

• التأكيد على مرونة صناعة السياحة وبذل أقصى الجهد من أجل تعافي السياحة وإعادة الانتعاش لها بعد زوال الأزمة.







