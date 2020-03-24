وزير القوى العاملة يتابع مستحقات مصري توفى بسكتة دماغية بالسعودية

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصري المهندس طارق الفقى إلي أرض الوطن بالتنسيق مع القنصلية، فضلا عن متابعة مستحقاته لدي جهة عمله.

وتلقى سعفان تقريرا من المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد ، أشار فيه إلى أن المهندس المتوفي المهندس طارق الفقى يعمل بتبوك بالمملكة ، وقد أصيب بسكته دماغيه وجار متابعة إجراءات نقل الجثمان لأرض الوطن، ومتابعة مستحقاته لدي جهة عمله .