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توك شو

كل الناس بتقول يارب..الدولة في حرب قوية مع الكورونا ولا اعتبار للخسائر

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:43 م
الدولة في حرب قوية
الدولة في حرب قوية مع الكورونا ولا اعتبار للخسائر
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فرح علاء الخولي

في صدد استكمال جهود الدولة المصرية وقواتها المسلحة للتصدي لانتشار فيروس كوورنا المستجد الذي اشبه بالوحش الخفي الذي يهاجم العالم كله، وتحاول القوات المسلحة دائما ان تدعم المواطنين والرفع من روحهم المعنوية وعدم الاستسلام لهذا الفيروس.


وفي اطار تعاون كل مؤسسات الدولة ووزارتها بكل ما تملكه من ادوات وامكانيات لم تتخاذل الدولة في اتخاذ اي من القرارات والاجراءات الاحترازية الاستباقية لحماية مواطنيها، دون النظر الى اي من الخسائر الاقتصادية او السياسية.


وقد أعلنت القوات المسلحة المصرية توفير المطهرات والسلع الغذائية الأساسية للمواطنين لمنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بناء على توجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأكد الجيش المصري أنه "يشارك في تقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفيرالسلع التموينية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين".


وفى هذا الإطار، اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة مجموعة من الإجراءات والتدابير، حيث تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية شركة النصر للكيمياويات الوسيطة، لمتابعة الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الشركة والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ

كافة المهام لإنتاج مواد ومحاليل التطهير والتعقيم، التي تم اعتمادها من وزارة الصحة والسكان طبقا للمواصفات العالمية.


وأوضح الجيش أن عناصر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اصطفت للدفع إلى السوق المحلي حيث تمت مضاعفة كميات المعروضات من المطهرات والمحاليل التي تستخدم في أعمال التطهير والتعقيم، وكذا السلع التموينية التي تلبى مطالب الأسرة المصرية بأسعار مناسبة من خلال منافذ جهاز الخدمات العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الثابتة والمتحركة، وطرحها بالأسواق لكافة فئات الشعب على مستوى محافظات الجمهورية.


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