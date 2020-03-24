AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد تحويلها للوحة فنية جمالية .. أهالي جزيرة أسوان يشكرون المحافظ على المبادرة الرائدة للتجميل ..صور

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:23 م
جزيرة أسوان
جزيرة أسوان
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح

فى لمسة وفاء وعرفانًا بالجميل وجه ممثلو أهالى جزيرة أسوان الشكر للواء أشرف عطية محافظ أسوان على المبادرة الرائدة التى تبنتها المحافظة لتحويل واجهات البيوت والمبانى إلى لوحة فنية متكاملة، يستمتع بها المواطنون والسائحون ومرتادو الرحلات النيلية، مقدمين له درع الجزيرة بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ والفنان التشكيلى رجب سيد .


فيما أشاد اللواء أشرف عطية بروح التعاون من أهالى جزيرة أسوان والذى ساهم فى إنجاح مشروع التجميل ليضيف رونق جمالى لهذه البقعة الساحرة وسط نهر النيل الخالد ، ليتوازى ذلك مع اللمسات الجمالية للفنان رجب سيد والذى لم يألو جهدًا فى تقديم خبراته الفنية لخدمة المجتمع .


وأكد أشرف عطية على أن المحافظة قامت فى إطار الخطة الإستثمارية الموحدة بتنفيذ مشروع تطوير و تجميل جزيرة أسوان ، بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة والمخلفات مع إزالة الحلف والهيش وتقليم الأشجار مع تسوية أى بؤر عشوائية .


ولفت عطية إلى أن هذه المبادرة ستكون نموذجًا يحتذى به فى تجميل الجزر النيلية والمناطق الأخرى المطلة على مجرى نهر النيل ليتواكب ذلك مع مشروعات التطوير والتجميل الجارى الإعداد الجيد لتنفيذها لتصبح أسوان فى أبهى وأجمل صورة ممكنة أمام مواطنيها وضيوفها .


ومن جانبه أوضح الفنان رجب سيد بأن مشروع تجميل واجهات شمل أكثر من 200 بيت ومبنى بجزيرة أسوان والتى تقع على مساحة 750 ألف م2 ، وتضم أيضًا مساحات زراعية أغلبها من النخيل ، بجانب متحف أسوان ومعبد الألفنتين ، فيما يبلغ عدد سكانها أكثر من 5800 نسمة .


وأشار رجب سيد إلى أنه تم تحويل البيوت والمبانى على الجزيرة إلى لوحة فنية تبرز التراث والثقافة النوبية عن طريق تلوين المنازل اللون الأبيض مع رسومات وزخارف عبارة عن مثلثات يتم تلوينها بألوان مختلف و هى الأحمر والأصفر والأزرق بهجة ولون جميل لرواد النيل والزائرين الذين يقومون بجولات نيلية و لكى تظهر الجزيرة بمظهر جمالى يميز أسوان عن أى محافظة أخرى .

أقرأ أيضًا :

تحويل جزيرة أسوان على صفحة النيل لتحفة جمالية بتلوين وتجميل واجهات منازلها.. فيديو وصور


بعد تحويلها للوحة فنية جمالية .. أهالي جزيرة أسوان يشكرون المحافظ على المبادرة الرائدة للتجميل ..صور
بعد تحويلها للوحة فنية جمالية .. أهالي جزيرة أسوان يشكرون المحافظ على المبادرة الرائدة للتجميل ..صور
بعد تحويلها للوحة فنية جمالية .. أهالي جزيرة أسوان يشكرون المحافظ على المبادرة الرائدة للتجميل ..صور
بعد تحويلها للوحة فنية جمالية .. أهالي جزيرة أسوان يشكرون المحافظ على المبادرة الرائدة للتجميل ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

44 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان

المحافظ: ميناء جديد بأسوان لنقل المواد المحجرية بالصنادل .. تفاصيل

محافظ أسوان يناقش المخطط العام لتطوير المحافظة

وقف حركة الملاحة النيلية وغلق طرق الصحراوي وأبوسمبل بأسوان .. فيديو وصور

تحويل جزيرة أسوان على صفحة النيل لتحفة جمالية بتلوين وتجميل واجهات منازلها.. فيديو وصور

محافظ أسوان يوجه بوضع تصور ومخطط عام لتحويل الحديقة الاستوائية لـ مزار سياحي.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

لصوص الأزمة..عصابة تقتحم مستشفى لعلاج مرضى كورونا لسرقة ماكينة صراف آلي

الصحة العالمية: توقعات بإرتفاع وفيات فيروس كورونا في العالم

تصل للحبس.. رئيس الوزراء: غرامة ٤ ألاف جنيه لأي مواطن لا يلتزم بالحظر

ننشر بيان مجلس الوزراء بفرض حظر التجول لمواجهة فيروس كورونا

قد لا يرحل.. شوبير يكشف كواليس جلسات الخطيب مع حسام عاشور

بعد قرار حظر التجول.. المتحدة تقدم خدمات WatchiT مجانا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة إهمال.. رضيعة تركها والداها لتأكلها الصراصير في حفاضاتها المتسخة

كورونا.. صور مرعبة من صربيا.. وتحركات عاجلة

تسريب جديد.. شاهد نيسان اكس تريل 2021 nissan x trail