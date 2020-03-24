بعد تحويلها للوحة فنية جمالية .. أهالي جزيرة أسوان يشكرون المحافظ على المبادرة الرائدة للتجميل ..صور

فى لمسة وفاء وعرفانًا بالجميل وجه ممثلو أهالى جزيرة أسوان الشكر للواء أشرف عطية محافظ أسوان على المبادرة الرائدة التى تبنتها المحافظة لتحويل واجهات البيوت والمبانى إلى لوحة فنية متكاملة، يستمتع بها المواطنون والسائحون ومرتادو الرحلات النيلية، مقدمين له درع الجزيرة بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ والفنان التشكيلى رجب سيد .





فيما أشاد اللواء أشرف عطية بروح التعاون من أهالى جزيرة أسوان والذى ساهم فى إنجاح مشروع التجميل ليضيف رونق جمالى لهذه البقعة الساحرة وسط نهر النيل الخالد ، ليتوازى ذلك مع اللمسات الجمالية للفنان رجب سيد والذى لم يألو جهدًا فى تقديم خبراته الفنية لخدمة المجتمع .





وأكد أشرف عطية على أن المحافظة قامت فى إطار الخطة الإستثمارية الموحدة بتنفيذ مشروع تطوير و تجميل جزيرة أسوان ، بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة والمخلفات مع إزالة الحلف والهيش وتقليم الأشجار مع تسوية أى بؤر عشوائية .





ولفت عطية إلى أن هذه المبادرة ستكون نموذجًا يحتذى به فى تجميل الجزر النيلية والمناطق الأخرى المطلة على مجرى نهر النيل ليتواكب ذلك مع مشروعات التطوير والتجميل الجارى الإعداد الجيد لتنفيذها لتصبح أسوان فى أبهى وأجمل صورة ممكنة أمام مواطنيها وضيوفها .





ومن جانبه أوضح الفنان رجب سيد بأن مشروع تجميل واجهات شمل أكثر من 200 بيت ومبنى بجزيرة أسوان والتى تقع على مساحة 750 ألف م2 ، وتضم أيضًا مساحات زراعية أغلبها من النخيل ، بجانب متحف أسوان ومعبد الألفنتين ، فيما يبلغ عدد سكانها أكثر من 5800 نسمة .





وأشار رجب سيد إلى أنه تم تحويل البيوت والمبانى على الجزيرة إلى لوحة فنية تبرز التراث والثقافة النوبية عن طريق تلوين المنازل اللون الأبيض مع رسومات وزخارف عبارة عن مثلثات يتم تلوينها بألوان مختلف و هى الأحمر والأصفر والأزرق بهجة ولون جميل لرواد النيل والزائرين الذين يقومون بجولات نيلية و لكى تظهر الجزيرة بمظهر جمالى يميز أسوان عن أى محافظة أخرى .

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