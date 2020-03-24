مسئول إيطالي يكشف نبأ صادما بشأن الإصابات بـ كورونا

نقلت قناة "العربية" في نبأ عاجل عن مسئول إيطالي، قوله إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، قد تكون أكثر 10 مرات من المعلن.





وفي وقت سابق، قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إن هناك أملا في إيطاليا بعد تسجيل حالات إصابة جديدة أقل بفيروس كورونا؛ مشيرة إلى أن الوقت لا يزال مبكرا لتأكيد بذلك؛ بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية".





وكانت إيطاليا أعلنت أمس، الاثنين، عن وفاة 602 شخص خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6078.





كما سجلت إيطاليا 4790 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد إلى 63928 حالة.