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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يقرر تخفيض عدد العاملين بالجامعة والكليات بنسبة 50%

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:33 م
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أصدر الدكتور أحمد جابر شديد  رئيس جامعة الفيوم قرارًا بتخفيض عدد العاملين بالإدارات والوحدات المختلفة بالجامعة والكليات بنسبة 50% على أن يفوض عمداء الكليات وأمين عام الجامعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل القرار والقرار السابق المشار إليه بعاليه رقم (719) وبما لا يخل بالحفاظ على حسن سير العمل بالجامعة خلال فترة التوقف.

وأضاف رئيس جامعة الفيوم بأن ذلك يأتي تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى  رئيس مجلس الوزراء اليوم باستمرار تعليق الدراسة بالجامعات لمدة أسبوعين واستمرارًا لتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (719) بتاريخ 16/3/2020.


وأوضح أن أصحاب الأمراض المزمنة مثل (السكر والضغط والكلى والكبد وغيرها) والسيدات العاملات (الحامل منهن أو التـى ترعى طفل أو أكثـر يقل عمره عن 12 سنة ميلادية) تمنحن إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

وأكد شديد ان جامعة الفيوم بكافة كلياتها وأعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات والجهاز الادارى ملتزمين بكافة تعليمات الدولة و جميع الاجراءات الاحترازية لمواجهة خطر فيروس كرونا المستجد ، داعيا الله عز وجل ان يحمى مصر وشعبها من كل سوء او مكروه.
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