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لأول مرة .. حدوث ربط بين البحث العلمي بصناعات واحتياجات المجتمع.. فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:32 م
د. محمود صقر رئيس
د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي في لقاء خاص حول التص
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ريهام فيكتور
قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى إنه لأول مرة فى مصر يحدث ربط بين البحث العلمى بصناعات واحتياحات المجتمع، لافتًا إلى ان البحث العملى دائمًا متهم بأنه يعمل فى جزر منعزلة عن احتياجات الصناعة والمجتمع .


وأضاف الدكتور محمود صقر خلال حواره ببرنامج " صباحك مصرى " المذاع على فضائية " ام بى سى مصر 2 " حول الاكاديمية ودورها فى التصدى لفيروس كورونا ، أن التحالف الهدف منه تحويل المخلفات البلاستيكية لشركات البترول فى قطاع البترول المصرى الى منتجات صديقه للبيئة.


وأشار رئيس أكاديمية البحث العلمى الى انه سيتم  تحويل البلاستيك الضار للبيئة الى صديق للبيئة وهو البلاستيك القابل للتحلل.


وتابع رئيس أكاديمية البحث العلمى انه عند ظهور كورونا تم توجيه فريق البحث القائم على التحالف من مركز قوى البحوث ومن وزارات اخرى للتجارة والصناعه و الانتاج الحربى من انتاج منتج مطهر ومعقم يساعد الدول فى مواجهه فيروس كورونا .


وأكد أنه فى  اقل من اسبوع كانت القدرة الانتاجيه حوالى 500 برميل فى اليوم وسعة البرميل 200 لتر وسعة اللتر 10 ج، موضحًا أنها مساهمه بسيطه من من اكاديمية البحث العلمى لمعاونة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا .
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