مبادرة برلمانية لتوفير مستلزمات الوقاية أمام ماكينات صرف المرتبات والمعاشات

أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو مجلس النواب، إطلاق مبادرة في مدينتي ٦ أكتوبر والشيخ زايد، والواحات، بتوفير عدد من المستلزمات أمام ماكينات الصرف الآلى لجميع فروع البنوك، منها "جوانتي وماسكات ومطهرات"، في إطار جهود مواجهة انتشار فيروس كورونا.





وأشار أبو العلا في بيان له، إلى أن المبادرة تأتي تزامنا مع صرف رواتب الموظفين، وكذلك المعاشات، مؤكدا أن هناك تجاوب كبير من المواطنين مع هذه المبادرة.





وحذر من استخدام ماكينات الصرف الآلي للبنوك بدون استخدام وسائل الوقاية، مشددا على أن الماكينات قد تكون سببا في نقل العدوى، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضرورة، لإن إصابة فرد واحد، سيؤدي لانتقال الفيروس إلى آخرين.





وطالب عضو مجلس النواب، من محافظ البنك المركزي بتعميم المبادرة على كافة ماكينات الصرف الآلي لجميع فروع البنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، وإلزامها بتوفير وسائل الوقاية أمام المواطنين، من أدوات التعقيم اللازمة أمام كل ماكينة الصرف الآلي التابعة له.