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فن

محمود العسيلي يرد على شخص وصفه بـ الفلاح بعد سخريته من مظاهرات الإسكندرية

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:26 م
محمود العسيلي
محمود العسيلي
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محمد نحلة

سخر الفنان محمود العسيلي من خروج بعض المواطنين فى إسكندرية بمظاهرات ابتهلوا فيها بالدعاء إلى الله، ليرفع عنهم بلاء فيروس كورونا المستجد، ورد على أحد المتابعين الذين وصفوا كل من يسخر من الإسكندرانية بالفلاح.


وكتبت عبر حسابه على "تويتر": "أنا مراتي اسكندرانية وإسكندرية كلها على راسي من فوق".


وتابع: "في كام خروف نزلوا مظاهرة ضد فيروس هو دا الموضوع.. الموضوع مالوش دعوة بإسكندرية ولا الإسكندرانية.. وبعدين أنت أصلا partially ninja يعني أصلا الموضوع خلصان من بدري".


وكان قد نشر الفنان محمود العسيلي صورة بطريقة "الكوميكس" على حسابه الشخصي عبر تطبيق "إنستجرام" من خلال خاصية "ستوري".


واحتوت الصورة على صورة زجاجة من "الكحول الإيثيلي" وصورة لمحمود العسيلي.


ومن ناحية أخرى حقق كليب اغنية "جنة تكفينا" للفنان محمود العسيلي مليون و300 ألف مشاهدة بعد مرور 48 ساعة على طرحه بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.
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